Freddo record in Italia: -21 gradi a San Giacomo di Vizze, al gelo i comuni del Trentino

8 Febbraio 2023 - 10.18

Il freddo sta abbracciando l’Italia ormai da quasi due settimane e questa mattina diverse località del nord hanno fatto segnare temperature record, per la stagione. Soprattutto in Alto Adige, dove è stato registrato il record stagionale di freddo per un centro abitato: a San Giacomo di Vizze il termometro questa mattina segnava -21 gradi.

Nella località dell’Alta Val d’Isarco, dove vivono circa 180 persone, nei mesi invernali i raggi del sole non fanno mai capolino. Temperature polari anche a Predoi e a Sesto Pusteria dove si registrano -20 gradi. A Dobbiaco ci sono -15 gradi, a Solda -14, a Vipiteno -9, a Bolzano e Merano -1. Sotto zero anche il Trentino dove sulla Marmolada la temperatura è di -15 gradi. Ad Arco sul lago di Garda si registrano -2 gradi.