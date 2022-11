L'Oms lancia l'allarme: "Ora milioni rischiano di morire di freddo e stenti nell'inverno ucraino"

globalist Modifica articolo

23 Novembre 2022 - 10.35

Preroll

Il freddo può uccidere”, ha avvertito il direttore di Oms Europa Hans Kluge, sottolineando che 10 milioni di persone sono senza elettricità e riscaldamento a temperature che potrebbero scendere fino a -20. Le autorità locali, per prevenire una catastrofe, hanno consigliato ai residenti degli oblast di Kherson e Mykolaiv di trasferirsi in zone in cui le infrastrutture critiche hanno retto meglio all’onda d’urto dei missili russi.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il governo ucraino ha offerto agli abitanti di Kherson, la città ucraina recentemente liberata e in gran parte priva di elettricità e acqua corrente, evacuazioni gratuite verso regioni con infrastrutture migliori, e alloggi gratuiti. “Data la difficile situazione di sicurezza in città e i problemi infrastrutturali, è possibile evacuare per l’inverno in regioni più sicure del paese”, ha dichiarato il vice primo ministro, Iryna Vereshchuk, su Telegram.

Middle placement Mobile

Molto probabilmente gli ucraini dovranno convivere con i blackout almeno fino alla fine di marzo. Lo ha detto Sergey Kovalenko, a capo di Yasno, principale fornitore di energia privato per Kiev, come riporta il Guardian. “Vorrei che tutti capissero: molto probabilmente gli ucraini vivranno con i blackout almeno fino alla fine di marzo”, ha detto Kovalenko in un post sulla sua pagina Facebook, spiegando che l’azienda sta accelerando i lavori per completare le riparazioni prima del calo drastico delle temperature. “Lo scenario di base è che se non ci sono nuovi attacchi alla rete elettrica, nelle attuali condizioni di generazione di elettricità, il deficit di potenza potrebbe essere distribuito uniformemente in tutto il paese. Ciò significa che le interruzioni saranno ovunque ma meno durature. Ci sono anche diverse previsioni sullo sviluppo di questa situazione e dipendono completamente dagli attacchi della Russia”, ha aggiunto Kovalenko.