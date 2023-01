Messina Denaro: come e più della mafia fa paura l'omertà intorno al potere massonico

Onofrio Dispenza Modifica articolo

19 Gennaio 2023 - 14.32

Nel 1986 al termine di una perquisizione nel Trapanese vennero trovati documenti riconducibili a una loggia massonica. Li lesse anche l’allora procuratore aggiunto Giovanni Falcone che dopo averli studiati avvertì un investigatore dell’Arma dei Carabinieri: “Attento, chi tocca questi fili muore”.

Questo episodio è stato ricordato un paio di giorni addietro dal giornale Avvenire. Dava anche i numeri attuali della geografia massonica nel Trapanese e in Sicilia: 10 a Trapani, 11 ad Agrigento, a Campobello di Mazara, dove Matteo Messina Denaro aveva i suoi covi, di logge ufficiali se ne conoscono due, una a Castelvetrano, il paese del boss arrestato. Questi sono i numeri delle logge ufficiali, sfugge naturalmente l’elenco di quelle segrete, che segrete sono perché è meglio che restino segrete adesioni e “politiche”.

Ho scritto ieri attorno allo scandalo delle frasi raccolte in strada a proposito della mafia, di Matteo Messina Denaro e della sua cattura. Lavoro facile per un cronista incoraggiato a rientrare in redazione con qualche risposta di merda, d’effetto, per fare scandalo, per fare parlare della trasmissione. Lungi da me dire che non è scandaloso dire che “è stato un errore catturare Matteo Messina Denaro perché per 30 anni c’è chi ci ha mangiato…”, ma avrei voluto e vorrei che la caccia all’omertà non si limitasse a quella facile raccolta in piazza, in fasce di popolazione “segnate” da un cattivo costume, anche da un criminale abbandono, ed anche da un sottile e quotidiano terrorismo mafioso difficile da scrollarsi di dosso.

Avrei voluto, e vorrei, che si andasse a cercare e raccontare, con lo stesso scandalo, l’omertà e la complicità di tanta buona borghesia dipendente dalle logiche massoniche come un tossico dalla cocaina. Si, perché se la latitanza di Matteo Messina Denaro è stata lunga, troppo lunga, assai più antico è in Sicilia ( e nel Paese ) il potere massonico e il potere che vien fuori dal mix criminale di logge, clan e circoli politici imprenditoriali. Quello non ha fatto e non fa lo stesso scandalo. In tanti ci sono dentro, con tanti di loro tanti altri “si attovagliano” in case rispettabili. Eppure ben si sa che nell’informazione come nella sanità, nelle università e nelle forze armate, nella magistratura e nell’industria, essere massoni spesso costituisce un’opportunità in più.

Anche se il vincolo massonico, accanto ai benefit, diciamo, accosta doveri, impegni, disponibilità alle quali non ci si può sottrarre e che spesso costringono a comportamenti illegali, se non criminali. Che Trapani sia il triangolo d’oro delle logge si sa da un tempo lunghissimo, le inchieste e le indagini hanno fatto fatica e continuano a faticare per scostare la tenda che assicura tante ombre su uomini e cose.

Tutti sanno, tutti conoscono le appartenenze di questo primario, di quel giornalista, di quel cattedratico. Molte carriere hanno la ragione in questa appartenenza. Ruoli decisionali, e se servono, a loro si arriva attraverso personaggi vicini che possono darti il lasciapassare per avvicinare il potere, chi lo ricopre. Questo non fa scandalo, continua a fare scandalo la sconsiderata battuta raccolta in fretta in strada, forse da chi ha solo un sentire mafioso (che è grave), quel sentire che è destinato a morire in una società che nel futuro prossimo a generazioni capaci di disegnare strade diverse. Più coriacea, ahimè, appare l’omertà attorno al potere massonico. E quella è molto più pericolosa per la sopravvivenza della mafia.