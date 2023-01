Il Pg di Caltanissetta: "Messina Denaro potrebbe squarciare il velo delle stragi mafiose"

globalist Modifica articolo

19 Gennaio 2023 - 12.49

I mandanti, ossia il patto politico tra mafia, massoneria e poteri politici: «Nessuno di noi può sapere cosa passi per la mente di Matteo Messina Denaro. Se volesse assumere un atteggiamento collaborativo certamente sarebbe in grado di squarciare veli sulla stagione stragista, perché depositario di conoscenze inedite e mai riferite da altri collaboratori».

Lo ha detto il Procuratore generale di Caltanissetta Antonino Patti parlando con i giornalisti alla fine dell’udienza rinviata.

«Matteo Messina Denaro è stato già condannato in primo grado per essere stato il mandante delle stragi del ’92, per essere il principale fiancheggiatore di Riina nel progetto stragista e a riprova di questo un capitolo interessante del nostro processo è quello sulla cosiddetta missione romana», ha aggiunto Antonino Patti.

«Messina Denaro, stavolta materialmente, quindi come componente di un sestetto, formato da uomini di rilievo assoluto di Cosa nostra, tra i quali il noto Giuseppe Graviano – ha aggiunto il Pg – parte dalla Sicilia per cercare di assassinare Falcone a Roma avendo anche altri obiettivi, quali il ministro Martelli e il giornalista Maurizio Costanzo, missione che poi non ando’ a buon fine che pero’ e’ stata riscontrata in tutti i processi».