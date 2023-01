Freddo e vento sull'Italia: possibili nevicate anche al Centro sud fino a fine mese...

globalist Modifica articolo

19 Gennaio 2023 - 09.41

L’inverno si sta abbattendo sull’Italia in questi giorni e la bassa pressione durerà fino alla fine di gennaio. Il cosiddetto Ciclone Thor risalirà nelle prossime ore dal Centro Italia verso il Nord, portando neve in pianura tra Basso Veneto, Emilia e Toscana: il nucleo più intenso di precipitazioni nevose è atteso nel pomeriggio sull’Emilia .

Venerdì la neve potrebbe arrivare a bassa quota in Sardegna e si temono raffiche di tempesta tra Sicilia e Calabria con punte di 150 km/h, se non addirittura superiori. Il weekend, condizionato dal passaggio di questo vortice tempestoso, potrebbe essere ancora caratterizzato da vento al Sud e da precipitazioni, in risalita poi verso le regioni adriatiche