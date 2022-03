Meteo, ondata di maltempo e gelo: nevicate anche in pianura, primavera lontanissima

globalist

3 Marzo 2022 - 12.51

Il tempo sull’Italia è destinato a peggiorare, da domani le perturbazioni atlantiche colpiranno tutta la penisola, con il ritorno di freddo e neve sia in montagna che nel centro sud – con quota neve in calo fino ai 300-400 metri.

Attenzione alla giornata dell’otto marzo, quando abbondanti nevicate potrebbero cadere anche in pianura e al centro nord.

La prossima settimana è prevista una discesa di corrente dal Mar Baltico verso il Mediterraneo, e lo scontro tra le correnti russe e atlantiche potrebbero dar vita a fenomeni di nevicate.

Nella giornata di domani il centro sarà coperto da piogge sparse e da neve oltre i 600 metri, mentre al sud il maltempo arriverà dal tardo pomeriggio con piogge e deboli nevicate in altura.