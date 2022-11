Ischia, la Procura indaga sugli allarmi inascoltati: accusa di omicidio colposo

globalist Modifica articolo

29 Novembre 2022 - 09.34

Ischia, Casamicciola. La Procura di Napoli sta indagando sugli allarmi inascoltati che l’ex sindaco di casamicciola, Giuseppe Conte, aveva inviato, tramite pec, alle istituzioni locali. L’ex sindaco di Casamicciola, meno di una settimana fa, aveva inviato delle mail pec per segnalare il rischio idrogeologico, ma è rimasto inascoltato. La Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta per disastro colposo, frana colposa e omicidio colposo a carico di ignoti sui fatti di Ischia nominerà un pool di consulenti per effettuare verifiche rispetto ai territori e le abitazione colpite dalle frane.

Gli altri filoni sui quali si indagherà si concentreranno sulla manutenzione degli alvei e sui permessi edili ed eventuali decreti di demolizioni non eseguiti, riguardanti non solo le abitazioni travolte e interessate dalla frana assassina.