Ischia, Curcio (Protezione Civile): "Rabbia e dolore, non riusciamo a fare prevenzione"

globalist Modifica articolo

28 Novembre 2022 - 10.17

Preroll

Ischia, Casamicciola. Fabrizio Curcio, capo della Protezione Civile, ha parlato a SkyTg24 delle conseguenze della frana avvenuta nei giorni scorsi. «Rabbia e dolore per quanto accaduto, anche perché queste immagini ci portano periodicamente alla fragilità del territorio che noi denunciamo da sempre. Il nostro territorio è una perla del Mediterraneo ma ha delle criticità che sono evidenti».

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Oggi parliamo del rischio idrogeologico, in passato abbiamo parlato e in futuro parleremo del rischio sismico e periodicamente facciamo i conti con un paese che non riesce a fare della prevenzione un punto direi culturale e poi in realtà operativo», ha concluso.