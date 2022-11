Uccide la madre di 53anni con un coltello, arrestato il giovane figlio della donna

globalist Modifica articolo

24 Novembre 2022 - 10.52

A Gabiano, in provincia di Alessandria, una donna di 53 anni è stata uccisa in casa con diverse coltellate alla gola. I carabinieri della Compagnia di Casale Monferrato hanno arrestato il figlio 25enne della vittima, che avrebbe trafitto la madre al culmine di una lite, per poi costituirsi.

Restano ancora da chiarire i motivi che hanno portato all’omicidio, anche se la lite tra il figlio e la madre potrebbe essere scaturita da crisi depressive. Il 25enne avrebbe chiuso il cadavere della madre in un grande sacco nero per i rifiuti, lasciandolo poi a terra nella cucina di casa. Subito dopo si sarebbe recato dai carabinieri per costituirsi.