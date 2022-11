Una lite in famiglia finisce in tragedia: un padre ha ucciso il giovane figlio di 26 anni

globalist Modifica articolo

23 Novembre 2022 - 14.30

Preroll

A Canelli, in provincia di Asti, all’alba di questa mattina è scoppiata una lite che ha portato all’omicidio di Valerio Pesce, 26 anni, ucciso dal padre Piero, di 61. Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe colpito il giovane, con un oggetto affilato, uccidendolo. Risulta essere stato poi il padre stesso a chiamare i carabinieri, confessando sostanzialmente l’omicidio già durante la telefonata.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i militari. Per il giovane non c’è stato più nulla da fare. L’uomo invece è stato arrestato e si trova ora in caserma dai carabinieri di Canelli. Secondo i primi accertamenti, il ragazzo sarebbe stato ucciso al culmine di una lite, per motivi ancora da accertare completamente, legati a debiti contratti dal giovane. La situazione familiare, a quanto emerge, era particolarmente difficile da qualche tempo. Padre e figlio, al momento del delitto, erano soli in casa.