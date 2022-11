Lepore sfida il governo Meloni: "Nello statuto del Comune lo Ius soli alla bolognese"

globalist Modifica articolo

22 Novembre 2022 - 12.24

Preroll

Diritti civili, al governo c’è la destra reazionaria e retrograda che ama i muri e fa di tutto per ostacolare la cittadinanza.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Abbiamo messo nello statuto del Comune lo Ius soli alla bolognese per dire ai ragazzi: siete cittadini fin dal primo giorno. Se nascete qui oppure se avete fatto un percorso di studi. Sono 11 mila i ragazzi che hanno diritto alla cittadinanza onoraria, con i primi mille facciamo una grande festa».

Middle placement Mobile

Lo dice in una il sindaco di Bologna, Matteo Lepore. «I ragazzi entrano a far parte di una città in cui la cultura della solidarietà è predominante, la cura delle relazioni è elemento vitale».

Dynamic 1

«Sul palco saliranno Youtuber e influencer, attori, rapper e attivisti che verranno a raccontare cosa ha significato per loro confrontarsi con lo stigma di una diversa nascita o cosa ha significato l’Italia. È un momento simbolico, con i ragazzi di seconda generazione e i loro amici». «Penso che il prossimo segretario del Pd dovrà occuparsi soprattutto di queste cose», ha concluso.