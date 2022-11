Maltempo, in arrivo pioggia e vento: in serata una nuova perturbazione

globalist Modifica articolo

17 Novembre 2022 - 09.58

Preroll

Maltempo, è passata la prima perturbazione atlantica autunnale, con un clima nuovamente mite che si è affacciato sull’Italia. La tregua, però, durerà poco: già questa sera, dalla Francia arriverà un nuovo carico di pioggia e vento sul versante occidentale.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Durante il weekend arriverà una profonda area di bassa pressione sul Mediterraneo centro occidentale, con piogge principalmente sulle regioni centro-meridionali. Le previsioni: in mattinata qualche pioggia sulla Calabria tirrenica, sulla Sicilia tirrenica e occidentale, sul nord della Toscana. Nebbie e strati di nubi basse in diradamento sulla pianura padano veneta e nelle aree interne di Toscana, Umbria e Lazio. Cielo da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso altrove. Nuvolosità in graduale aumento nel corso del pomeriggio al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, con qualche pioggia sul Levante Ligure, residue e deboli piogge isolate nel sud della Calabria tirrenica e sul nord della Sicilia.

Middle placement Mobile

La sera sull’area del Levante Ligure e sul nordovest della Toscana possibili temporali; precipitazioni possibili anche lungo l’arco alpino occidentale, sul nordovest della Sardegna, in Emilia, nel resto della Toscana e nel Lazio.