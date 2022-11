Maltempo, nei prossimi 10 giorni arriva la pioggia: mai così tanta in tutto il 2022

globalist Modifica articolo

16 Novembre 2022 - 10.23

Maltempo, saranno dieci giorni di pioggia quelli che ci aspettano, con le temperature che finalmente torneranno nella media del periodo. Questo intervallo di pioggia porterà più precipitazioni rispetto a quanto accaduto in tutto il 2022.

Le mappe meteorologiche per i prossimi giorni sono decisamente autunnali con qualche fenomeno intenso: ma ci potrebbero essere delle potenziali situazioni alluvionali anche la prossima settimana, con la formazione di un ciclone molto profondo sul Tirreno da martedì 22 novembre. Quel che è certo, spiega il meteorologo, è che avremo più pioggia nei prossimi 10 giorni di quanta ne è caduta dall’inizio dell’anno. In alcune zone del Nord, specie al Nord-Ovest gli accumuli annuali fino ad oggi sono inferiori localmente ai 300 mm di pioggia.

I modelli meteo al momento prevedono un quantitativo maggiore su alcune zone da oggi fino al 24 novembre: in seguito potrebbe rimontare l’anticiclone ma è decisamente presto per vedere la luce in fondo al tunnel. Al momento si prevede maltempo per una decina di giorni, con temperature nella media del periodo fino a lunedì per quanto riguarda le massime poi entreremo in una fase invernale.