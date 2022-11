Maltempo, arrivano piogge e freddo: ecco cosa ci aspetta nei prossimi giorni

globalist Modifica articolo

14 Novembre 2022 - 11.25

Il maltempo si sta per abbattere sull’Italia, dopo la lunga ottobrata arriva quindi il primo inizio d’inverno. Dall’Islanda è in procinto di arrivare la “fucina delle perturbazioni”, il cuore pulsante della stagione autunnale, pronta a rovesciare piogge intense dapprima verso Regno Unito, Francia e Penisola Iberica, poi anche sul Mediterraneo e quindi anche sul nostro Paese.

Nel corso della giornata odierna residue piogge bagneranno ancora il Nordovest, con fiocchi di neve sui rilievi alpini. Ombrelli a portata di mano anche su molti angoli del Centro, poi nel corso della giornata le piogge tenderanno ad attenuarsi.

La prima perturbazione attraverserà il nostro Paese proprio tra Martedì 15 e Mercoledì 16 quando saranno le regioni del Nord ad essere colpite e Mercoledì anche buona parte del Centro fino al basso Tirreno. Su queste regioni ci attendono dunque piogge, temporali e pure la neve sulle Alpi, mentre al Sud il quadro atmosferico si manterrà relativamente più asciutto fatta eccezione per le aree del basso Tirreno dove sarà più elevato il rischio di fenomeni.

Un fattore determinante per la genesi di eventi molto forti sarà la temperatura ancora troppo elevata dei nostri mari, che potrebbe fornire l’energia necessaria (maggiore umidità nei bassi strati dell’atmosfera) per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche in grado di scaricare al suolo ingenti quantità d’acqua nel giro di poche ore. Oltre ai nubifragi, ecco che vista la particolare configurazione, tornerà anche la neve, a tratti copiosa sulle Alpi sopra 1600 metri.

Infine dopo un Giovedì 17 di parziale tregua, tra Venerdì 18 e Sabato 19 un secondo ciclone potrebbe raggiungere il nostro Paese e provocare altre piogge abbondanti, localmente sotto forma di nubifragio.