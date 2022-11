Operaio colpito dal gancio della gru, muore in ospedale: l'uomo aveva 41 anni

globalist Modifica articolo

8 Novembre 2022 - 14.21

Ennesimo insopportabile morte sul lavoro, questa mattina a Ortona in provincia di Chieti. Un operaio 41enne di nazionalità filippina è morto nell’area portuale, a causa delle gravissime lesioni riportate dopo essere stato colpito dal gancio metallico di una gru che lo ha scaraventato in mare. L’uomo stava lavorando sul pontone della Micoperi, quando è stato colpito alla testa dal gancio. Sul posto è intervenuta l’eliambulanza del 118 che ha trasportato l’uomo all’ospedale di Pescara, dove è deceduto appena arrivato al Pronto Soccorso.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo si trovava su una nave appoggio della Micoperi, alla banchina di riva, quando è stato colpito alla testa da un gancio metallico, finendo in mare. In corso gli accertamenti e le indagini, da parte della Capitaneria di Porto, sulla dinamica e sulle cause dell’incidente.