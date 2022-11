Migranti, la Sos Humanity fa ricorso per chiedere al giudice lo sbarco immediato

globalist Modifica articolo

8 Novembre 2022 - 09.24

Mentre il governo Meloni lo nega, i legali della ong Sos Humanity hanno chiesto al tribunale civile di Catania udienza urgente senza controparte per chiedere al giudice di ordinare lo sbarco immediato dei 34 migranti rimasti ancora a bordo. Il ricorso è stato presentato in via telematica.

Intanto ieri pomeriggio due siriani si erano lanciati in mare dalla nave Geo Barents e oggi si sono rifiutati di risalire a bordo, rimanendo in banchina sul molo 10 del porto di Catania dove è attraccata la Ong di Medici senza frontiere. Le loro condizioni, riferisce la ong, sono buone.