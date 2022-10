Fascismo, a Piacenza cena tra 'camerati' per celebrare la Marcia su Roma

globalist Modifica articolo

21 Ottobre 2022

Fascisti che dovrebbero essere fermati e denunciati mentre a forza di sottovalutare i nostalgici di Mussolini ce li ritroviamo anche tra le più alte cariche dello Stato.

“Ricordare un fatto storico, discuterne e confrontarsi”. E’ il senso dell’iniziativa in programma il 28 ottobre a Piacenza per celebrare i cent’anni della Marcia su Roma. Non una iniziativa politica come spiega uno degli organizzatori alla “Libertà” di Piacenza, Pino De Rosa, segretario provinciale dell’Ugl, con impegno passato in politica nella lista Fiamma Tricolore-Fronte d’Azione. “Nel ricordo della Rivoluzione che giunge al centesimo anniversario, ceneremo insieme cameratescamente” si legge su un volantino sul quale appaiono anche i loghi dell’Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi della Repubblica sociale italiana.

L’appuntamento è fissato per le 20 di venerdì 28 ottobre presso un’osteria in centro storico a Piacenza. Sulla vicenda è già intervenuto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

“A Piacenza, città Medaglia d’Oro al Valore Militare a riconoscimento dell’impegno durante la lotta di liberazione dal nazi-fascismo, si organizza una cena fra camerati per celebrare i cent’anni della marcia su Roma – spiega Bonaccini -. Mi auguro che le autorità competenti facciano le dovute verifiche ed intervengano immediatamente”.

La marcia su Roma, ricorda il governatore “fu una manifestazione armata ed eversiva per favorire l’ascesa di Mussolini alla guida del governo italiano, prologo dell’ascesa del fascismo. Indegno celebrarla”.