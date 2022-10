Un uomo di 69 anni trovato morto nella sua auto: era completamente nudo

globalist Modifica articolo

17 Ottobre 2022 - 10.54

Un uomo di 69 anni è stato trovato morto nella sua auto, completamente nudo, ieri sera intorno alle 22 in via Battista Bardanzellu, a Roma. L’uomo era completamente nudo ma da un primo esame sul corpo non sono stati rilevati segni evidenti di violenza. I familiari ne avevano denunciato la scomparsa ieri mattina. In auto è stato trovato il borsello dell’uomo ma sarebbero stati portati via un orologio e una collanina. Sul corpo sarà eseguita l’autopsia. L’auto è stata sequestrata e sono in corso i rilievi della polizia scientifica.

