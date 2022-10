Iran, l'immagine di Marge Simpson torna davanti all'ambasciata: stavolta con il dito medio alzato

globalist Modifica articolo

11 Ottobre 2022 - 11.44

Marge Simpson è tornata questa mattina davanti al Consolato generale dell’Iran, dove è visibile la nuova opera di aleXsandro Palombo «The Cut 2» con la stessa Marge Simpson che mostra il dito medio alzato. Il 5 ottobre davanti al consolato era apparsa l’opera The Cut in cui Marge Simpson tagliava i suoi iconici capelli per celebrare il coraggio delle donne iraniane e omaggiare Mahsa Amini picchiata a morte dalla polizia morale perché indossava male l’hijab. L’opera murale era stata rimossa il giorno dopo. Oggi è apparsa una nuova Marge, sempre con una ciocca di capelli in mano, ma questa volta decisamente più arrabbiata.

«Persone uscite dagli uffici del Consolato» avrebbero aggredito verbalmente alcuni videomaker e fotografi che stavano scattando e girando riprese al nuovo murales dei Simpson dedicato alla lotta delle donne iraniane di Alexsandro Palombo. «Si sono avvicinati e, con modi aggressivi, mi hanno chiesto chi fossi e poi hanno detto che avrebbero chiamato la polizia. Con me c’erano altri colleghi», spiega all’AGI uno di loro, Nicola Schito.

