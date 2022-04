“Lisa, ti presento Billie”: il nuovo corto de I Simpson con Billie Eilish

redazione

21 Aprile 2022 - 17.29 Culture

La famiglia de I Simpson insieme ai cittadini di Springfield incontreranno gli artisti vincitori dell’Oscar agli Accademy Awards 2022 Billie Eilish e Finneas O’Connell nel quarto capitolo di una serie di cortometraggi della sitcom animata, intitolato “Lisa, ti presento Billie”. Il corto debutterà venerdì 22 aprile in esclusiva su Disney+.

In “Lisa, ti presento Billie”, Lisa Simpson viene scoperta dai due artisti mentre cerca un posto tranquillo dove esercitarsi con il suo sassofono. Billie invita Lisa nel suo studio per una jam sassion speciale che non dimenticherà mai.

Non è la prima volta che I Simpson producono corti speciali andando a contaminarsi con le altre saghe dello stesso colosso mediatico, rendendo omaggio ai titoli più popolari della piattaforma, ai franchise delle case di animazione più iconici: “Il risveglio della Forza dopo il riposino”, uscito nel maggio 2020, in occasione dello Star Wars Day, vedeva la piccola Meggie affrontare all’asilo minacce degne di una galassia lontana; “The Good, the Bart and the Loki”, invece, univa i personaggi gialli più famosi della tv con il multiuniverso Marvel.

Creata da Matt Groening e sviluppata da James L. Brooks e Sam Simon, I Simpson è la serie più longeva nella storia della televisione ed è diventata un fenomeno culturale nel 1990, rimanendo ancora oggi una delle franchise di intrattenimento più rivoluzionarie e innovative, riconoscibile in tutto il mondo.

A cura di L.S.