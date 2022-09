Tromba d'aria nel Basso Lazio, fiume di fango a Formia: "20 milioni di danni"

globalist Modifica articolo

30 Settembre 2022 - 09.52

Il maltempo che ha colpito il Lazio ha provocato ingenti danni al territorio, soprattutto nel Pontino. Coldiretti ha stimato in circa 20 milioni di euro il “costo” della tromba d’aria che ha abbattuto alberi, scoperchiato capannoni e provocato frane. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti con la richiesta dello stato di calamità in riferimento all’ultima ondata di maltempo che ha colpito dalla capitale Roma fino alle aree meridionali del Lazio tra Sabaudia, Terracina e Formia mentre lo stato di allerta arancione della protezione civile viene esteso a Campania, Molise e Toscana e quello giallo in altre 11 regioni lungo la penisola.

Siamo di fronte alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici anche in Italia dove l’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che – continua la Coldiretti – si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi che compromettono le coltivazioni nei campi con perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne.

