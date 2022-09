Taranto, 19enne muore in ospedale: indagati i medici che lo avevano rimandato a casa poche ore prima

globalist Modifica articolo

27 Settembre 2022 - 11.13

Un ragazzo di 19 anni è morto giovedì scorso a Taranto, all’ospedale Santissima Annunziata. Dodici medice della struttura ospedaliera sono finiti nel registro degli indagati. Secondo quanto riferito dalla famiglia nella denuncia che ha dato il via all’inchiesta, il ragazzo era stato portato in ospedale ma era stato mandato a casa con una cura farmacologica, per poi essere ricoverato d’urgenza poche ore prima del decesso. L’ipotesi formulata dal pm, che ha disposto l’autopsia, è omicidio colposo.

