globalist

13 Settembre 2022 - 15.02

Preroll

Incidente mortale sul lavoro nella sede della Metallurgica Abruzzese a Marina di Mosciano, in provincia di Teramo. Per motivi che sono ancora in corso di accertamento, Tonino Fanesi, 49 anni, di San Benedetto del Tronto, in Provincia di Ascoli Piceno, è stato schiacciato dal macchinario che stava riparando e che sarebbe improvvisamente ripartito. A dare l’allarme i suoi colleghi di lavoro.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Nonostante il pronto intervento da parte del personale del 118, per l’operaio non c’è stato nulla da fare.