Piogge e fresco autunnale al Nord, ma l'estate non è ancora finita...

2 Settembre 2022 - 10.43

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni in Italia, parlano di una situazione di sostanziale instabilità, con il weekend che sarà caratterizzato da una perturbazione, soprattutto al centro-nord. Avremo dei temporali sparsi durante il sabato specie al Nord-Ovest e sulla fascia tirrenica, la domenica più probabili al Centro: trattandosi di temporali non mancheranno ampi momenti soleggiati in un weekend che sarà comunque piuttosto variabile.

Solo al Sud il tempo sarà stabile, soleggiato e con caldo in aumento. Infatti, lo stesso motore perturbato, la stessa trottola ciclonica del Regno Unito, richiamerà, da domenica, correnti calde algerine verso l’Italia, ad iniziare dal Sud ma in estensione a tutta la Penisola durante la prossima settimana.

In sintesi, nel weekend, il ciclone irlandese spingerà aria umida atlantica verso il Centro-Nord italiano in un contesto di variabilità perturbata, da lunedì 5 settembre invece trascinerà aria calda africana su tutta l’Italia: sono attesi picchi di 37-39°C in Sicilia, 35°C anche verso il resto del Sud e 33-34°C al Centro. Anche al Nord le temperature torneranno a salire, ma ormai le ore di luce sono diminuite ed il riscaldamento diurno risulterà più contenuto. Tuttavia, nonostante il sole tramonti verso le 19.30 in Sicilia, non si escludono 40°C all’ombra nelle zone interne tra Siracusa, Enna e Palermo: sono tornate le mezze stagioni, ma non per tutti.