Motociclista si scontra con un'ambulanza che trasportava un paziente: anche lui in ospedale

22 Agosto 2022 - 11.25

Un centauro in sella alla sua moto si è scontrato con un’ambulanza che trasportava una donna in codice rosso e anche lui è finito in ospedale. L’insolito incidente è avvenuto a Latina, proprio a pochi metri dall’ospedale Santa Maria Goretti, intorno alle 20 di domenica 21 agosto.

All’incrocio tra via Verdi e via Bonaparte, il centauro è finito contro l’ambulanza che viaggiava a sirene spiegate: dall’automezzo sono scesi un medico e un infermiere per prestargli soccorso, mentre l’autista è ripartito per trasportare la donna al pronto soccorso. A recuperare il motociclista è arrivata un’altra ambulanza.

Il racconto dell’autista – L’ambulanza coinvolta nell’incidente aveva sirena e lampeggianti accesi, dato che trasportava una donna in codice rosso. L’autista ha spiegato alla polizia di aver rallentato all’incrocio – che peraltro è già stato teatro di altri incidenti – mentre il centauro arrivava a “velocità sostenuta”. Come detto, a soccorrere l’uomo è giunta sul posto un’altra ambulanza, che lo ha caricato e portato al pronto soccorso dello stesso ospedale.