Castel Volturno, donna uccisa da un pirata della strada: l'auto risultava rottamata e non poteva circolare

16 Agosto 2022 - 15.47

Una donna di 34 anni è stata investita e uccisa da un’auto pirata a Castel Volturno (Caserta). Secondo quanto accertato dalla polizia stradale la vittima, di origini polacche, stava attraversando la statale Domiziana con due amici quando una Nissan Micra l’ha centrata in pieno. Il conducente ha lasciato l’auto in strada e si è dileguato: sembra che il veicolo fosse stato rottamato e che non risulti nessun proprietario. Gli amici che erano con lei hanno detto che la 34enne risiedeva a Napoli ed era a Castel Volturno in vacanza.

L’auto pirata non avrebbe dovuto più circolare, essendo risultata rottamata, per cui non vi è alcun proprietario. Per gli investigatori della Polstrada di Caserta non sarà dunque facile individuare il conducente; al momento sono state acquisite immagini dalle telecamere di videosorveglianza e poche testimonianze, essendo presenti sul posto solo gli amici della vittima. Sono in corso accertamenti sul veicolo.