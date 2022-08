Sondrio, precipita un elicottero: morto il pilota, miracolosamente salvo il passeggero 17enne

globalist

11 Agosto 2022 - 09.09

Un incidente in elicottero sulle montagne di Albosaggia, nei pressi di Sondrio, ha provocato la morte del pilota di 60 anni. E’ stato invece estratto vivo dalle lamiere il passeggero, un ragazzo di 17 anni. Sembra che il velivolo sia andato in avaria e abbia toccato i fili dell’alta tensione di alcuni tralicci, cadendo poi sulle alpi Orobie.

L’elicottero Robinson R22 è finito su un prato non lontano da alcune case. I vigili del fuoco con i militari del Sagf della guardia di finanza hanno estratto i due occupanti dal biposto e per il pilota, nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare. Salvo, invece, il passeggero che era con lui: un giovane turista 17enne. Il ragazzo è stato ricoverato in prognosi riservata per i traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

E’ il secondo incidente in tre giorni nei cieli della Lombardia. Lunedì un ultraleggero è precipitato a Torlino Vimercati, in provincia di Cremona. In quel caso il pilota, un 74enne di Peschiera Borromeo, si è schiantato da una trentina di metri di altezza in un terreno agricolo ed è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Cremona.