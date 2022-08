Precipitano per 150 metri durante un'escursione in val di Rhêmes, ricoverati due turisti liguri

globalist

5 Agosto 2022 - 10.20

Durante un’escursione alla Becca Tsambeina (3.162 metri), nella valle di Rhêmes, due turisti liguri sono scivolati per circa 150 metri, necessitando di soccorsi. La missione in elicottero del Soccorso Alpino Valdostano è scattata verso le 19 di ieri, giovedì 4 agosto.

Trasportati al “Parini” per la diagnostica, ad entrambi – una donna di 47 anni ed un uomo di 58 – sono state riscontrate varie fratture. Lei è stata ricoverata in rianimazione, con una prognosi di 40 giorni, ed anche per lui i medici hanno disposto il ricovero.