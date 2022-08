La Rappresentante di Lista attacca Salvini: "Non usare la nostra Ciao Ciao"

globalist

4 Agosto 2022 - 18.21

Loro non ci stanno, Sono artisti e molto lontani dalla demagogia xenofoba di Capitan Nutella. La Rappresentante di Lista si esprime sulla scelta degli organizzatori di un comizio della Lega di utilizzare la loro hit Ciao Ciao. «Ci arriva voce che al comizio di Salvini il dj abbia messo #ciaociao. La nostra maledizione sta per abbattersi su di te, becero abusatore di hit».

Non usa mezzi termini su Twitter il gruppo La Rappresentante di Lista, formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, per commentare l’uso del proprio brano tormentone a un evento con Matteo Salvini.

Immediata è arrivata, sempre tramite social, la replica del leader leghista: «Cara Rappresentante, onestamente non ci ho fatto caso – ha scritto su Facebook – visto che ero in mezzo a tantissima bella gente. Sperando che la maledizione non abbia effetti, confesso (mea culpa) che la tua #ciaociao mi piace parecchio».

Ciao Ciao è arrivata settima all’ultimo Festival di Sanremo ma è stata una delle più trasmesse sulle radio e su TikTok.