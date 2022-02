La Rappresentante di Lista a Propaganda scherza sul ‘pugno chiuso’: “Mica potevamo avere una foto con la mano tesa"

globalist

12 Febbraio 2022 - 11.12

Preroll

Non hanno vinto Sanremo, ma il premio ‘tormentone’ del Festival va sicuramente a loro: con ‘Ciao Ciao’, La Rappresentante di Lista, duo composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, più di 12 milioni di streaming audio e video, è entrato al nono posto nella classifica globale delle nuove uscite più ascoltate su Spotify, è al 3° posto tra i singoli più venduti delle Classifiche FIMI/Gfk e al 2° posto della classifica radio Earone.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il duo, ospite ieri del programma di La7 condotto da Diego Bianchi, Propaganda Live, sono tornati su una polemica sanremese che aveva coinvolto addirittura Matteo Salvini e la destra tutta, scandalizzata dal fatto che a fine esibizione i due avessero alzato il pugno chiuso in quello che sembra il tipico saluto comunista.

Middle placement Mobile

Fermo restando che le simpatie politiche dei due non sono mai state mistero, Dario Mangiaracina ha spiegato che in realtà non stavano minimamente pensando a quello: “Dovevamo salutare e mica potevamo mica avere un fermo immagine con la mano tesa” ha scherzato.