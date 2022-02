Il pugno alzato de La Rappresentante di Lista scatena i reazionari: "Squalificateli, portano il comunismo a Sanremo"

globalist

2 Febbraio 2022 - 14.46

Con ‘Ciao Ciao’ il duo ‘La Rappresentante di Lista’ è tornata sul palco di Sanremo, e ha attirato a sé nuove polemiche per il modo in cui ha chiuso l’esibizione, alzando un pugno chiuso verso l’alto.

Su Twitter c’è chi pretende addirittura la squalifica: “Una che fa il pugno chiuso della politica di sinistra a Sanremo non la voglio vedere… Pago il canone e pubblicità politiche non ne voglio vedere”. O ancora: “”Il pugno chiuso a Sanremo è qualcosa di vergognoso. Com’è possibile che in Italia sia ancora accettata una cosa simile?”.

Come ogni Sanremo, dall’Italia più conservatrice e reazionaria arrivano levate di scudi contro tutto ciò che non rientra nel canone della messa cantata. Certo, fa riflettere come le braccia tese nel saluto fascista nelle sedi politiche facciano meno scalpore di un pugno alzato in prima serata.