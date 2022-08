Un'altra morte sul lavoro: operaio di 58 anni muore in fabbrica travolto da un sacco

globalist

2 Agosto 2022 - 11.24

Ennesima tragedia sul luogo di lavoro in Campania. Un operaio di 58 anni ha perso la vita, questa notte, mentre stava svolgendo le sue mansioni in una fabbrica della zona industriale di Benevento. A quanto si apprende, l’uomo sarebbe stato schiacciato da un grosso sacco di materiale plastico durante il turno notturno, per cause ancora da accertare.

I colleghi hanno immediatamente allertato i soccorsi e la vittima è stata trasportata all’ospedale San Pio di Benevento, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto gli inquirenti che hanno effettuato i primi rilievi nella fabbrica. Sul corpo del 58enne sarà effettuata anche