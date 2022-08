Suicidio assistito, è morta la donna accompagnata da Marco Cappato in Svizzera

globalist

2 Agosto 2022 - 12.32

Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, aveva annunciato di trovarsi in Svizzera per dare seguito alla richiesta di aiuto ricevuta da parte di una signora veneta di 69 anni, paziente affetta da una importante patologia oncologica polmonare irreversibile con metastasi, che ha chiesto di essere accompagnata nel Paese elvetico per potere accedere legalmente al suicidio assistito. Poco fa, con un tweet, Cappato ha annunciato il decesso della donna.

