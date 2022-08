Incendio a Cinecittà: bruciano gli studi

globalist

1 Agosto 2022 - 16.54

È divampato un incendio all’interno degli studi cinematografici di Cinecittà, a Roma. Secondo le prime informazioni, le fiamme avrebbero interessato solo il set di “Firenze rinascimentale”. Tre squadre di vigili del fuoco sono al lavoro per domare il rogo e per proteggere le strutture non ancora interessate dall’incendio. Per il momento non risultano feriti o intossicati dal fumo.

Una colonna di fumo nero – Sopra gli studios si vede una colonna di fumo nero che sta diventando sempre più denso e le fiamme stanno seriamente danneggiando il complesso del cinema di Roma. Sembra che il fuoco rischi di raggiungere anche la casa del Grande Fratello, mentre in pericolo sarebbero le scenografie di “Young Pope” e di “Jerusalem”: secondo alcune fonti sarebbero state danneggiate dal rogo.

Vigili del fuoco al lavoro – Continua il lavoro dei pompieri per cercare di spegnere le fiamme, mentre per consentire l’intervento dei soccorsi la polizia locale ha chiuso il traffico nelle vie adiacenti.