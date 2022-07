Si spara accidentalmente al volto: gravissimo un 62enne in provincia di Brescia

globalist

Un uomo di 62 anni di Orzinuovi, in provincia di Brescia, questa mattina si è accidentalmente sparato al volto all’interno di un negozio di abbigliamento. L’uomo è stato rinvenuto in arresto cardio-circolatorio con ferita da arma da fuoco e trasportato in codice rosso all’Ospedale di chiari con manovre di rianimazione che sono in corso.

Il fatto è avvenuto in Piazza Vittorio Emanuele 37 intorno alle 10:48 e la dinamica e al momento al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorsi di Areu con automedica, ambulanza e carabinieri.