Caldo record, finalmente si respira: temperature più miti e temporali al nord Italia

globalist

26 Luglio 2022 - 09.34

Preroll

Il caldo africano sta per concludere la propria morsa sull’Italia, soprattutto al Nord l’aria più fresca in quota farà il suo ingresso e, mescolandosi con quella rovente preesistente, genererà intensi temporali accompagnati da grandinate e forti colpi di vento. Le regioni maggiormente interessate dai fenomeni saranno quelle settentrionali. Se la mattinata trascorrerà con il bel tempo, sarà il pomeriggio a diventare teatro di tanti temporali, dapprima sulle Alpi (specie del Triveneto) ed entro sera anche sulla pianura Padana. I fenomeni interesseranno questi settori a macchia di leopardo, ma potranno risultare in qualche caso anche violenti.

OutStream Desktop

Top right Mobile

L’atmosfera continuerà a restare poi lievemente instabile anche nei giorni successivi con i temporali che mercoledì potranno interessare anche l’Appennino centrale, fino a raggiungere pure le coste marchigiane e abruzzesi. Dopo il passaggio temporalesco, i venti soffieranno dai quadranti settentrionali, quindi meno caldi e, di conseguenza, provocheranno il tanto atteso calo delle temperature che al nord perderanno anche 5/7 C rispetto agli ultimi giorni, mentre al centro il ribasso sarà più contenuto, nell’ordine di 1/3 C. Il sud, infine, continuerà a rimanere avvolto dalla canicola africana con i 40 C che potranno ancora essere raggiunti in Puglia e Sicilia. Dopo un giovedì 28 piuttosto tranquillo, da venerdì altri temporali potrebbero interessare molte regioni del nord.

Middle placement Mobile

Martedì 26. Al nord: peggiora dal pomeriggio con temporali forti, ma sparsi. Al centro: soleggiato e caldo. Al sud: sole e caldo intenso.

Dynamic 1

Mercoledì 27. Al nord: instabile con temporali al mattino. Al centro: temporali su Appennini e coste adriatiche nel pomeriggio. Al sud: soleggiato, caldo.

Giovedì 28. Al nord: temporali sulle Alpi. Al centro: qualche temporale sugli Appennini. Al sud: più instabile su Puglia e Basilicata. Tendenza. Venerdì ancora temporali al nord, weekend meno instabile