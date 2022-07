Caldo record, da martedì pioggia al nord e temperature più miti: l'anticiclone africano si indebolisce

globalist

25 Luglio 2022 - 09.57

Pioggia e temperature più miti, due buone notizie che a breve torneranno a rinfrescare il nostro paese. L’anticiclone africano mostra i primi segni di stanchezza. A partire da martedì 26 e almeno fino a venerdì 29 luglio l’anticiclone africano perderà la sua forza, quanto meno sulle regioni settentrionali dove l’atmosfera diventerà più instabile e non mancheranno occasionali per lo sviluppo di forti temporali grazie all’abbassamento di latitudine di un vortice ciclonico attivo sul Nord Europa.

Il vortice invierà correnti più fresche che a contatto con il caldo rovente preesistente, daranno vita alla formazione di fortissimi temporali che dalle Alpi potranno scendere su Prealpi e su alcune zone della Pianura Padana. Le precipitazioni colpiranno le regioni settentrionali a macchia di leopardo, ma potranno risultare molto forti ed essere accompagnate da eccezionali grandinate e in casi più rari pure da tornado.

Il Centro-Sud invece continuerà a essere protetto dall’anticiclone anche se non mancheranno dei temporali di calore sugli Appennini e zone vicine (localmente pure sulle coste adriatiche), anche qui molto forti (specie mercoledì). Le temperature massime cominceranno a calare anche di 4-5 C a partire da mercoledì 27, soprattutto al Nord e qualche grado in meno lo si registrerà pure al Centro.