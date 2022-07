Siccità, Fontana: "In Lombardia sta finendo l'acqua per i campi, basterà ancora per qualche giorno"

globalist

19 Luglio 2022 - 15.34

Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha lanciato l’allarme per la scarsità degli approvvigionamenti d’acqua per l’agricoltura.

“Purtroppo siamo arrivati a un tale livello di siccità che sta finendo l’acqua per l’agricoltura. I laghi Maggiore, Garda e di Como hanno riserve d’acqua che consentiranno l’utilizzo per le attività agricole ancora per qualche giorno” mentre “è più critica la condizione del bacino del lago d’Idro”, ha detto. Secondo Fontana “se non pioverà nei prossimi giorni sarà difficile reperire risorse idriche per l’agricoltura”.