Caldo record, entro il weekend tutta l'Italia toccherà quota 40 gradi

19 Luglio 2022 - 11.14

Il caldo record dell’Anticiclone africano è confermato e sta aumentando in vista del weekend. Sul nostro Paese ci attendiamo picchi di 40/42°C al Nord e su parte del centro tirrenico. Il versante adriatico ed il sud vivranno una fase più calda dal weekend in poi, mentre Nord e Centro già da domani proveranno i brividi dei 40/42°.

Dal Sahara fino a Londra, il caldo nordafricano risale fino al Mare del Nord: pochissimi abitanti avevano immaginato uno scenario così catastrofico e per questo il climatizzatore non è presente nella gran parte delle abitazioni; pochissimi londinesi hanno mai sperimentato temperature oltre i 35 gradi. L’Italia, dal 10 Maggio, abbiamo convissuto costantemente con picchi oltre i 35 gradi su gran parte del Paese, coste e montagne escluse

Più ad ovest sui Pirenei, nel Principato di Andorra, si sono registrati addirittura 38,7°C a circa 900 metri di quota. E se il clima è già cambiato, non ci sono pensieri ‘dolci’ neanche per il prossimo futuro: un autorevole modello meteorologico prevede per fine Luglio un aumento della temperatura del Mediterraneo fino a 32°C, proprio in Italia, sul bacino del Tirreno meridionale: temperature folli dell’acqua che ci porterebbero verso un clima tropicale, la famosa tropicalizzazione prevista dagli scienziati.