Anzio, ragazzo ucciso a coltellate dopo una line nella zona della movida

17 Luglio 2022 - 10.23

L’ennesimo episodio violento nell’ambito di serate che dovrebbero essere di divertimento ma che troppo spesso si trasformano in risse e accoltallamenti.

Un giovane di 25 anni, Leonardo Muratovic, residente ad Aprilia, è stato ucciso a coltellate nella notte ad Anzio, nel corso di una lite.

Il fatto è avvenuto nella zona della movida, in via Mallozzi. L’assassino è riuscito ad allontanarsi facendo perdere le sue tracce. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di Anzio che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. Sono già stati ascoltati diversi testimoni per individuare il ragazzo che ha sferrato la coltellata mortale.

Due ragazzi si sono messi a litigare, per cause ancora da chiarire, prima dentro un locale e poi all’esterno. Il 25enne è stato colpito con un coltello all’addome. Vani i soccorsi e il trasporto in ospedale, dove il giovane è morto dopo essere arrivato in codice rosso.