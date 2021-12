Un 18enne (con la madre e il fratello) aggrediscono un vigile: non volevano indossare la mascherina

globalist

22 Dicembre 2021

Preroll

L’obbligo di mascherina anche all’aperto è stato introdotto in moltissimi comuni, piccoli o grandi, da ordinanze dei sindaci. A seguito di ciò sono stati rafforzati anche i controlli, con i vigili che spesso sono nei centri e nei luoghi più affollati per far rispettare l’ordinanza.

OutStream Desktop

Top right Mobile

C’è però chi vede questa restrizione, anziché come uno strumento per tutelare la salute pubblica, come una imposizione ingiusta e per questo si sente autorizzato a disattenderla e ad aggredire i controllori.

Middle placement Mobile

Come accaduto a Nettuno, un piccolo Paese a sud di Roma dove un 18enne della zona aveva deciso di girare per le strade della cittadina senza mascherina. Poi, però, è stato “pizzicato” da un agente della Polizia locale che gli ha chiesto di indossarla. E da lì un’assurda reazione violenta.

Dynamic 1

Dopo aver gridato frasi sconclusionate relative ai vaccini, il 18enne – aiutato anche dalla madre e dal fratello, ovviamente anche loro senza mascherina – ha colpito più volte il vigile. Con grandissime difficoltà, dopo lunghi momenti di tensione, i colleghi dell’agente della Polizia locale sono riusciti a bloccare e identificare il giovane che è stato denunciato (a piede libero) e sanzionarlo per non aver indossato la mascherina (secondo quanto previsto dall’ordinanza comunale).

Il vigile aggredito a Nettuno è stato poi portato in ospedale dove le sue ferite (guaribili in dieci giorni) sono state medicate.