Anzio, aggredita la giornalista Rai che seguiva le indagini sull'omicidio Muratovic

17 Luglio 2022 - 22.16

L’ennesima aggressione in un paese che sta diventando sempre più violento e aggressivo riversando su chi lavora la propria frustrazione o la propria cattiveria. Infermieri, medici, controllori e sempre più spesso giornalisti.

«Ancora una giornalista aggredita mentre svolgeva il proprio lavoro. Questa volta è successo a una collega del Giornale Radio Rai, Valeria Riccioni, aggredita davanti al commissariato di Anzio».

Lo scrivono, in una nota, il Cdr del Giornale Radio e l’esecutivo Usigrai. Ad Anzio sono in corso le indagini per fare luce sulla morte di Leonardo Muratovic ucciso con una coltellata dopo una rissa.

«Insulti, spintoni, urla solo per aver cercato di fare il proprio dovere. Il Cdr insieme all’Usigrai oltre a denunciare l’accaduto tornano a chiedere condizioni di sicurezza per i cronisti che ogni giorno informano il pubblico garantendo con il loro lavoro diritto dei cittadini ad essere informati».