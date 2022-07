I risultati della prima votazione per l'elezione del nuovo Rettore dell'Università di Siena. Nessun eletto

redazione

7 Luglio 2022

Si sono da poco conclusi gli spogli della prima votazione per l’elezione del nuovo Rettore dell’Università di Siena. i Risultati sono di 301 voti per la Prof.ssa Sonia CARMIGNANI, 280 per il Prof. Roberto DI PIETRA e 207 per il Prof. Francesco DOTTA. Le schede bianche sono state 64.

Nessuno dei candidati ha raggiunto il numero di voti pari o superiore alla maggioranza assoluta, pertanto si procederà alla seconda votazione in data 13 luglio. I risultati nel dettaglio sono consultabili al seguente link.

