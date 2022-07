Marmolada, Draghi sul luogo del crollo: "Sono qui per rendermi conto di cosa sia successo"

globalist

4 Luglio 2022 - 15.59

Preroll

Mario Draghi è a Canazei, nei pressi del ghiacciaio della Marmolada teatro del drammatico crollo che ha ucciso 7 persone, facendo contare decine di dispersi.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Sono qui a Canazei per rendermi conto di persona di quello che è successo, è molto importante essere venuti. Abbiamo fatto un punto tecnico operativo con coloro che hanno collaborato alle operazioni. Sono qui per esprimere la più sincera, affettuosa e accorata vicinanza alle famiglie delle vittime e dei feriti”.

Middle placement Mobile

“Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato ai soccorsi, ringraziare tutti per la loro generosità e coraggio, come sapete queste operazioni si svolgono in una situazione di grande pericolo” ha concluso Draghi.

Dynamic 1

“Questo è un dramma che certamente ha dell’imprevedibilità, ma certamente dipende dal deterioramento dell’ambiente e della situazione climatica”.