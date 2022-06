La Croce Rossa e l'appello ai giovani: "Donate il sangue, ce n'è bisogno"

globalist

13 Giugno 2022 - 14.51

La Croce Rossa Italiana lancia l’allarme: donate il sangue. Un appello rivolto a tutta la popolazione italiana, “ma in particolare ai giovani”, per la donazione, alla luce della carenza di sangue come strascico della pandemia.

“In estate la situazione si fa più delicata. In particolare, chiediamo uno sforzo ai giovani: l’età media dei donatori aumenta e scarseggiano i donatori tra i 18 e i 30 anni” spiega Francesco Rocca, Presidente della Croce Rossa Italiana. In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue del 14 giugno. Il Centro Nazionale Sangue registra un rallentamento delle donazioni e anche le regioni virtuose che coprivano i fabbisogni di altre regioni sono in affanno