Lamorgese: "Gravissimo che molti presidenti di seggio non si siano presentati, non c'è rispetto per le istituzioni"

globalist

12 Giugno 2022 - 19.42

Preroll

Vedremo di chi è stata la colpa e se ci saranno conseguenze penali per qualcuno, visto che la vicenda è già sul tavolo della procura.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«È gravissimo che a Palermo, senza alcun preavviso, un elevato numero di presidenti di seggio non si sia presentato per l’insediamento, ovvero abbia rinunciato all’incarico, ritardando l’avvio delle operazioni di voto. Un tale atteggiamento esprime una assoluta mancanza di rispetto per le Istituzioni e per i cittadini chiamati in questa giornata elettorale e referendaria ad esercitare un diritto costituzionale fondamentale per la vita democratica del Paese».

Middle placement Mobile

Lo ha dichiarato la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese.