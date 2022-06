Il ponte del 2 giugno all'insegna del caldo: l'Anticiclone Africano è tornato sull'Italia

globalist

1 Giugno 2022 - 15.56

Un’altra ondata di caldo attraverserà il paese, con l’Anticiclone Nord-Africano che si sta nuovamente espandendo sull’Italia e darà il via al secondo caldo intenso della stagione. La presenza dell’alta pressione favorirà condizioni prevalenti di tempo stabile e soleggiato al Centro-Sud e nelle Isole, con soltanto qualche velatura passeggera in Sardegna e nelle regioni centrali. Al Nord non mancherà un po’ di nuvolosità a causa di correnti umide occidentali, in particolare sulle Alpi e a tratti anche in parte della pianura, con occasione per lo sviluppo di qualche temporale nelle zone alpine ma possibile venerdì anche in pianura tra Lombardia e Veneto.

Il rialzo delle temperature sarà accompagnato anche da un aumento dei tassi di umidità, determinando condizioni di caldo afoso nelle aree di pianura del Nord. L’apice dell’ondata di caldo sarà raggiunto in gran parte d’Italia tra venerdì e sabato, con punte massime di 33/34 gradi al Nord (per la città di Milano previsti 31 gradi, per Bologna 34 gradi) 34/37 al Centro-Sud (previsti 37 gradi per Roma) e fino a 37/38 gradi nelle zone interne delle Isole, dove non si escludono picchi prossimi ai 40 gradi (39 gradi per Catania e Cagliari).

Domenica, mentre in alcune delle regioni settentrionali si potrebbe assistere da una prima leggera flessione delle temperature, la massa d’aria rovente insisterà sul resto del Paese.

Le previsioni meteo per giovedì 2 giugno

Bel tempo in gran parte d’Italia, fatta eccezione per un po’ di instabilità sulle zone alpine, dove si formeranno isolati temporali pomeridiani. Caldo piuttosto intenso, con temperature e afa ovunque in aumento: massime in generale comprese fra 28 e 34 gradi, ma con possibili picchi di 35-36 gradi.