Salute, Speranza: "Teniamo alta l'attenzione sul vaiolo delle scimmie"

globalist

20 Maggio 2022 - 10.06

Preroll

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, è vigile sulla questione del vaiolo delle scimmie, dopo il primo caso in Italia, che si è registrato ieri allo Spallanzani: “Teniamo alto il livello di attenzione” sul vaiolo delle scimmie, “grazie alla nostra rete di sorveglianza europea e nazionale”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Speranza ha parlato a Berlino dove è in corso la riunione dei ministri del G7. “Proprio qui a Berlino al G7 ne ho parlato informalmente con la commissaria Stella Kyriakides e gli altri ministri”, ha aggiunto il ministro – come riferiscono dal dicastero – sottolineando che “verranno coinvolti Ecdc e Hera”, ossia il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e la nuova Agenzia Ue per la sicurezza biologica.