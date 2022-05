India, due genitori fanno causa al figlio per 'danno mentale' per non avergli dato un nipote

globalist

13 Maggio 2022 - 11.56

È accaduto un fatto che ha dell’incredibile nello stato dell’Uttarakhand, nell’India settentrionale. Due genitori indiani, Sanjeev e Sadhana Prasad, 61 e 57 anni, hanno citato in giudizio il loro unico figlio e sua moglie per non aver dato loro un nipote dopo sei anni di matrimonio. Lo riporta la Bbc, che cita il Times of India. La coppia chiede che il figlio dia loro un nipote entro un anno. In caso contrario, pretende un risarcimento del valore di circa 615mila euro.



La causa è stata intentata per “molestia mentale”. In particolare, il padre dice di aver speso tutti i suoi risparmi per il figlio, prima per permettergli di diventare pilota e poi per mantenerlo quando non trovava lavoro. Non solo. La coppia afferma di aver organizzato il suo matrimonio nel 2016 – in un hotel a cinque stelle – nella speranza di avere presto un “nipote con cui giocare”.



“Almeno se abbiamo un nipote con cui trascorrere del tempo, il nostro dolore diventerà sopportabile”, ha aggiunto la coppia. “Diventare nonno è il sogno di ogni genitore. E loro aspettano da anni”, ha detto l’avvocato dei coniugi Prasad. L’udienza è fissata per il 15 maggio.