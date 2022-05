Coronavirus, i dati di giovedì 12 maggio: 39.317 nuovi casi, 130 morti

globalist

12 Maggio 2022 - 19.03

Nelle ultime 24 ore si sono registrati in Italia 39.317, secondo i dati del Ministero della Salute, a fronte di 268.654 tamponi molecolari. I morti sono stati 130, 15 in più rispetto a mercoledì. Scende ancora il numero dei ricoveri: 4 in meno nelle terapie intensive, dove ci sono in tutto 334 pazienti, e 254 in meno nei reparti ordinari, dove ci sono 8.158 malati. I guariti odierni sono 61.866.

Il tasso di positività al 14,6% risulta in lieve rialzo rispetto al 14,3% di martedì. Sono invece 1.018.683 le persone attualmente positive al Covid in Italia, 22.513 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 16.954.784 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre in totale i decessi salgono a 164.976.